"Qarabağ" bu gün "Düdelanj"la qarşılaşacaq - Avropa Liqası

Bu gün Avropa Liqasında II turun oyunları keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qarabağ” Lüksemburqda "Düdelanj”ın qonağı olacaq. "Jozi Bartel” stadionunda baş tutacaq A qrupunun görüşü Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

Azərbaycan təmsilçisi bu matça Filip Ozobiç və Xayme Romerosuz çıxacaq. Hər iki yarımmüdafiəçi zədəlidir.

Bu görüş "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov üçün əlamətdar olacaq. 47 yaşlı mütəxəssis 2008-ci ildən rəhbərlik etdiyi komanda ilə 100-cü avrokubok matçına çıxacaq.

Azərbaycan çempionu ilk turda İspaniyanın "Sevilya” komandasına Bakıda 3 cavabsız qolla uduzub. Lüksemburqlular isə Cənubi Kiprdə APOEL-i 4:3 hesabı ilə üstələyiblər.

Qeyd edək ki, A qrupunun digər matçında "Sevilya” APOEL-i qəbul edəcəcək.

Avropa Liqası, Qrup mərhələsi, A qrupu, II tur

3 oktyabr



23.00 Düdelanj (Lüksemburq) - Qarabağ (Azərbaycan)

Hakimlər: Con Biton, Daniel Makfarlan, Duqlas Potter, Donald Robertson (Şotlandiya)

