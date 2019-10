Aralıq dənizində növbəti dəfə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin Fəthiyə-Rodos bölgələri arasında 5 bal gücündə yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Türkiyə vaxtı ilə səhər saat 07:44-də qeydə alınan zəlzələ dəniz səviyyəsindən 6 kilometr dərinlikdə baş verib.

Zəlzələnin cuzi hiss edildiyini, lakin tələfat və dağıntı olmadığı bildirilib.

