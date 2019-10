Düşmən təxribatı nəticəsində ölən mülki şəxs kimdir? - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində təmas xəttində yerləşən Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının “Qazax” əlahiddə sərhəd diviziyasının sərhəd döyüş mövqelərinə qarşı düşmən təxribatı olub.

2019-cu ilin 2 oktyabr tarixində saat 16:55 radələrində Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi istiqamətində təminat yollarının salınması ilə məşğul olan ekskovatorumuz düşmən tərəfindən atəşə tutulub. Nəticədə ekskovatorun sürücüsü mülki şəxs Abışov Səfərəli Ələkbər oğlu aldığı güllə yarasından həyatını itirib.



Metbuat.az Azvision.az -a istinadən xəbər verir ki, düşmən təxribatı nəticəsində həlak olan mülki şəxs Səfərəli Abışov bu ilin aprel ayında sərhəd döyüş məntəqələrində tikinti-inşaat işlərinin görülməsin­də fərqlən­diyinə görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi tərəfindən “Hərbi əmək­daşlıq sahəsində xidmətlərə görə” me­dalı ilə təltif edilmişdi.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.