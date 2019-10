İzdivac verilişindən sonra məşhurlaşan Hanife Gürdal yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, son günlərdə etdiyi paylaşımlarına görə tənqid olunub. Belə ki, əvvəllər daima hicab bağlayan Hanife açıq-saçıq paylaşım etdiyinə görə birmənalı qarşılanmayıb. Onu bu hərəkətinə görə qınayanlar da olub, dəstəkləyənlər də.

Həmçinin, izləyiciləri onu şəklinə fotoşop etməkdə günahlandırıblar.

(Milli.az)

