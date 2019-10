Onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən müğənni Lalə Əliyeva vəfat edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, 40 yaşlı ifaçı xəstəliklə apardığı uzun mübarizədə məğlub olub.



Bu barədə L.Əliyevanın yaxınları sosial şəbəkədə yazıblar.



Bakıda doğulan Lalə Əliyeva şanson və estrada janrında oxuyurdu.



O, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsini və Azərbvaycan dövlət Mədəniyyət və İncəsənət universitetinin Musiqili Kİomediya fakultəsini bitirmişdi.



Lalə Əliyevanın bir oğlu var.

(baku.ws)

