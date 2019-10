ARB TV-nin “Üçəlli” verilişinin növbəti qonağı xalq artisti Flora Kərimova olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Aydın Sani ilə verilişə qonaq olan xalq artisti, qızının ona olan etirazını canlı efirdə dilə gətirib

“Qızım deyir ki, ana, Aydınla çıxış edəndə 3 addım kənarda dur. Duet oxuyanda çox yaxın durursan, adam utanır. Bu millət sənə bağışladığını heç kimə bağışlamır. Dedim mənim elə yaşım var ki, utanmaqdan keçib. Ona görə də, qızışmışam, əcəb etmişəm”.



