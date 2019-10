Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyasında vakant vəzifələrə müsabiqə elan edir

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyasında vakant olan zabit vəzifələrinin komplektləşdirilməsi ilə əlaqədar müsabiqə elan edir

Metbuat.az vakant yerlərin siyahısını təqdim edir.

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi, Daxili işlər orqanlarında inzibati fəaliyyət, Daxili işlər orqanlarında əməliyyat-axtarış fəaliyyəti, Mülki hüquq, Cinayət hüququ, Cinayət prosesi və Kriminalistika kafedralarının müəllimi və baş müəllimi (bu vəzifələrə dövlət ali təhsil müəssisələrinin hüquq təhsili üzrə magistr pilləsini bitirmiş mütəxəssislər);

Dil hazırlığı kafedrasının müəllimi və baş müəllimi (bu vəzifələrə dövlət ali təhsil müəssisələrinin magistr pilləsini ingilis dili ixtisası üzrə bitirmiş mütəxəsisslər);

Hərbi kafedranın müəllimi və baş müəllimi(bu vəzifələrə namizəd hərbi təhsil müəssisələrini və ya dövlət ali təhsil müəssisələrini hərbi ixtisas istiqamətləri üzrə bitirmiş mütəxəsisslər);

İnformasiya təhlükəsizliyi kafedrasının mühəndis-elektronçusu və mühəndis-proqramçısı (bu vəzifələrə dövlət ali təhsil müəssisələrinin avtomatika və idarəetmə elektron texnikası, kompüter riyaziyyatı, informatika və hesablama texnikası ixtisas istiqamətləri üzrə magistr pilləsini bitirmiş mütəxəsisslər);

Mühəndis-elektronçu - dövlət ali təhsil müəssisələrinin riyaziyyat, kompüter riyaziyyatı, informatika və hesablama texnikası ixtisas istiqamətləri üzrə bakalavr və ya magistr pilləsini bitirmiş, Java, C++ və Delphy proqlaşdırma dillərində işləmək təcrübəsi, həmçinin MS SQL və Oracle verilənlər bazasının idarə edilməsi sisteminin iş prinsipləri, cari təmiri və servis xidmətləri haqqında bilik və təcrübəyə malik olan mütəxəssislər.

