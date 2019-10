Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin sabiq müdiri Elman Babayev yeni vəzifəyə təyinat alıb.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, Elman Babayev Bakı Mühəndislik Universitetinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri təyin edilib.

