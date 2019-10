ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti müsahibi əməkdar artist Elza Seyidcahan olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəvəsinin ad günündə eks həyat yoldaşı ilə bir araya gələn əməkdar artist dost qaldıqlarını deyib:

“Elşən uşaqlarımın atasıdır. Görürsüz necə mehribanıq? Elşən belə deyildi, fikirdən belə olub. Qəşəng oğlan idi. Onun başqa yoldaşı var. Heç kəsə əziyyət vermək istəmədiyim üçün nəvəmin ad gününə şou əhlindən heç kimi dəvət etməmişəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.