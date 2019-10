Nəsimi RPİ 19-cu PŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində mayın 21-də Qazax rayon sakini M.Eyyubovun 300 manatını dələduzluq yolu ilə almaqda şübhəli bilinən Masallı rayon sakini, əvvəllər məhkum olunan S.İsmayılov saxlanılıb.

DİN-in Mətbuat xidmətindən Metbuat.az -a verilən məlumata görə, ətrafında aparılan tədbirlərlə onun əvvəllər də daha 5 nəfərə qarşı dələduzluq etməsi müəyyən edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.