Fransanın paytaxtı Parisdə bıçaqlı şəxs polis idarəsinə daxil olaraq, orada polis əməkdaşlarına hücum edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hücum nəticəsində 5 polis ölüb.



Hücum edən şəxs polislər tərəfindən zərərsizləşdirilib.



Təhlükəsizlik tədbirləri ilə əlaqədar polis idarəsinin yaxınlığında yerləşən Paris metrostansiyası müvəqqəti bağlanıb.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

