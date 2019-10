Türkiyədə terror təşkilatı YPG/PKK-ya qarşı sentyabr ayında həyata keçirilən əməliyyatlarda 144 terrorçu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Anadolu" agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, PKK ilə əlaqəli 115 şübhəli şəxs saxlanılıb. Onlardan 40-ı həbs edilib.



Terror təşkilatına qarşı əməliyyatlarda iştirak edən 7 hərbçi şəhid olub, 4-ü yaralanıb. Terror aktları zamanı 8 mülki şəxs həlak olub, 14 nəfər xəsarət alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.