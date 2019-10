Təhsil işçiləri “Tərəqqi” medalı ilə təltif olundu - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının təhsil işçilərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycan təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı təhsil işçiləri “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:

Abbasov Abbas İmran oğlu

Abbasova Dilarə Şaban qızı

Abdullayeva Kəlmət Abdulla qızı

Ağayev Sərxan Şaxyəddin oğlu

Babayev Fuad Polad oğlu

Baxşəliyev Elburus Şəkəralı oğlu

Baxşiyev Zamin Şahab oğlu

Bayramov Bəxtiyar Muxtar oğlu

Budaqova Sevinc Budaq qızı

Cabarova Xəyalə Ramiz qızı

Cəbrayılov Vahid Allahyar oğlu

Cəfərov Asif Musa oğlu

Cəfərova Tamam Şaməmməd qızı

Cəlilova İmarət Cəlil qızı

Dadaşov Süleyman İgdalı oğlu

Əhmədova Aliyə Fərman qızı

Əkbərova Bilqeyiz İsmayıl qızı

Ələkbərova Sevinc İkram qızı

Əliyev Firudin İsmayıl oğlu

Əmrahova Samirə Adəm qızı

Gondolova Günay Hacısüleyman qızı

Heydərov Murad Paşa oğlu

Həbibli Samir Çingiz oğlu

Hənifəyeva Nigar Əli qızı

Həsənov Aqil Xəlgüllah oğlu

Həsənov Səyyad Qafar oğlu

Həsənova Şahirə Elbrus qızı

Hüseynov Zaman Salman oğlu

Hüseynova Günəş Kamal qızı

Xəlilova Elnarə Şəmxəlil qızı

Xəlilova Gülnarə Pərviz qızı

Xəlilova Rəna Həsənbala qızı

İsayev Rəhman Niftalı oğlu

İslamova Zahidə Kərəm qızı

İsmayılov Malik Hüseyn oğlu

İsmayılov Nofəl Şahmar oğlu

Kazımova Günel Mayıs qızı

Kazımova Sədaqət Şövkət qızı

Kərimxanova Telli Telman qızı

Qəribova Şəhla Heybət qızı

Quliyev Elməddin Əli oğlu

Quliyev Niyaməddin Əmir oğlu

Quluyev Elşən Əyyub oğlu

Lahıcov Natiq Rafiq oğlu

Məhərov İbrahim Kamran oğlu

Məhərrəmova Sevinc Nəriman qızı

Məhərrəmova Şəlalə Nazim qızı

Məmmədkərimova Tamara Bəşir qızı

Məmmədov Anar Fizuli oğlu

Məmmədov Firqət Siracəddin oğlu

Mənəfova Rəqibə Dursun qızı

Musayeva İzzətxanım Seyfəddin qızı

Mustafayeva Rəhilə Cənnət qızı

Namazov Vüqar Bəhmən oğlu

Nəzərova Viktoriya Nəzərovna

Rzayeva Rəna Xəlil qızı

Rzayeva Ziba Ziyəddin qızı

Səfərov Seyran Əmən oğlu

Tağıyev Vahid Müzəffər oğlu

Tağıyeva Zi̇niyət Vəli qızı

Talıbova Xuraman İman qızı

Vəliyev Ramin Məsim oğlu

Vəzirova İradə Azər qızı

Zeynalova Ayna Əjdər qızı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.