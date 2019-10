Təhsil işçilərinə “Əməkdar müəllim” fəxri adı verildi - SİYAHI

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təhsil işçilərinə “Əməkdar müəllim” fəxri adının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı təhsil işçilərinə “Əməkdar müəllim” fəxri adı verilib:

Abdullayev Şaban Bəşir oğlu

Abdullayeva Lalə Sabir qızı

Abışov Nasim Əjdər oğlu

Ağacanov Hörmət Camirzə oğlu

Ağayeva Esmira Azər qızı

Axundov Qədir Bəhlul oğlu

Alışov Alış Musa oğlu

Alıyeva Ulduzə Qədir qızı

Bağırova Səhnə Novruzəli qızı

Bayramov Zakir Gülbala oğlu

Bayramova Məryət Abdurəhman qızı

Dadaşov Məhəbbət Vahub oğlu

Ellazov Fazil Cavad oğlu

Əfəndiyeva İradə Ağaəli qızı

Əfəndiyeva Yeganə Cavanşir qızı

Əhədova Aybəniz Babaxan qızı

Əhmədova Səidə Sabir qızı

Əhmədova Şükufə Qəşəm qızı

Ələkbərov Azər Fikrət oğlu

Əliyev Hacıağa Yaqub oğlu

Əliyev Nazir Səlim oğlu

Əliyeva Nigar Kamil qızı

Əliyeva Səmagül Əsgər qızı

Əlizadə Sevda Cavanşir qızı

Əsgərli Sevda Yadulla qızı

Əsgərov Valeh İsa oğlu

Əzimzadə Yaqut Mustafa qızı

Fərzəliyev Yusif Xanlar oğlu

Fəttahova Lətifə Hacı qızı

Hacıyev Eyvaz Mirhüseyn oğlu

Hacıyeva Elmira Cəfər qızı

Hacıyeva Əsmər Əskər qızı

Heydərova Yulduz Fərrux qızı

Həsənov Əlipənah Sultanağa oğlu

Həsənova Ərkinaz Paşa qızı

Həsənova Nazənin Rza qızı

Hüseynov Rahim Həsən oğlu

Hüseynova Sevinc Tahir qızı

İbadova Bibixanım Orucəli qızı

İsayeva Eliza Barat qızı

İsmayılov Pənah İsmayıl oğlu

İsmayılov Yaşar Sahib oğlu

İsmayılova Mafizə Balabəg qızı

Qurbanova Nəzmiyyə Həmzə qızı

Mahmudov Vaqif Həsən oğlu

Mahmudova Cəmilə Tapdıq qızı

Məmmədov Rövşən Kamil oğlu

Məmmədova Sevinc Muxtar qızı

Məmmədova Zübalə Rza qızı

Möhsümova Aybəniz İlyas qızı

Musayev Mahmud Musa oğlu

Mustafayeva Fatma Xəlil qızı

Mustafayeva Nailə Tahir qızı

Ramazanova Almaz Ziyad qızı

Rəhimov Kamran Osman oğlu

Rüstəmova Saçlı Tahir qızı

Sadıqov Əli Bəhrəm oğlu

Salmanov Çingiz İsa oğlu

Seyfullayeva Jalə Adəm qızı

Səfərova Gülnarə Sabir qızı

Səlimova Arzu İzzətulla qızı

Süleymanova Fatimə Hüseynbala qızı.

