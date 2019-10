Bərdə Rayon Polis Şöbəsinə yeni bölmə rəisi təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun müvafiq əmri ilə Rauf Heydərov Bərdə Rayon Polis Şöbəsinin cinayət-axtarış bölməsinə rəis təyin olunub.

R.Heydərov bu vəzifəyə qədər Lənkəran Rayon Polis Şöbəsinin cinayət-axtarış bölməsində əməliyyat müvəkkili işləyib.(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.