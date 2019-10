Gəncə şəhərinin keçmiş icra başçısı, həyatına sui-qəsd olunan Elmar Vəliyevin yeni görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotonu keçmiş başçının oğlu Elmir Vəliyev sosial şəbəkədə paylaşıb. Elmar Vəliyev fotoda nəvəsi ilə yer alıb. Şəkildən Vəliyevin səhhətinin normal olduğu hiss edilir.

Qeyd edək ki, Elmar Vəliyevin bu gün 59 yaşı tamam olur.(qafqazinfo)

