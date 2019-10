Qubada bağ sahəsindən 1 ton alma oğurlayan 4 nəfər saxlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Quba RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində sentyabrın 30-da H.Abdullayevə məxsus bağ sahəsindən 1 tol alma oğurlamaqda şübhəli bilinən Əliməmmədoba kənd sakinləri M.Gəncəliyev, Z.Niftəliyev, R.Şıxməmmədov və Z.Feyzullayev saxlanılıblar.





