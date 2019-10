Ermənistan ordusu Tavuş vilayəti istiqamətində itki verib.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Artsrun Ovannisyan bildirib.



Onun sözlərinə görə, 28 yaşlı hərbi qulluqçu Muşeq Abovyan üz və çiyin nahiyəsindən güllə yarası alıb. O, hospitala aparılarkən yolda keçinib.

