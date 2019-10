Cənubi Afrika Republikasında baş verən ağır yol qəzasının görüntüləri dünya mediasında da geniş yer alıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, mikroavtobusun taksi və bir başqa minik avtomobili ilə toqquşması nəticəsində 4 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb.



Qəza anı arxadan gələn bir avtomobildən qeydə alınıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

