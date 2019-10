“Qarabağ”ın oyununda efirə getməyən kadrlar - Futbolçular hücum çəkdi - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Avropa Liqasının qrup mərhələsində Lüksemburqda oynanılan "Düdelanj" - "Qarabağ" (1:4) oyunu ilk hissədə erməni təxribatı ilə əlaqədar dayandırılıb.



Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadla xəbər verir ki, bu zaman həm meydanda, həm də meydandan kənarda gərgin anlar yaşanıb.



Buna dron vasitəsilə stadionun üzərində qondarma "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın bayrağının qaldırılması səbəb olub.



"Qarabağ"ın azarkeşləri buna kəskin etirazlarını bildiriblər. Onlardan bir neçəsi Azərbaycan bayrağı ilə meydana daxil olmaq istəyib və təhlükəsizlik əməkdaşları ilə qısa gərginlik yaşanıb.



Bu zaman Ağdam klubunun futbolçuları məsələyə müdaxilə edərək azarkeşləri mühafizəçilərin əlindən alıb.

