Sosial şəbəkələrdə Mingəçevir şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılovun fotosu yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, icra başçısı marketdə görüntülənib.



İlham İsmayılov ötən gün axşamüstü işdən çıxarkən supermarketdə alış veriş edib və növbədə dayanıb.



Bu görüntü sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub.



Foto qısa zamanda sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılıb və minlərlə bəyənmə toplayıb. (baku.ws)

