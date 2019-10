ABŞ-ın Missisipi ştatında hərbi təlimlər zamanı 22 hərbçi xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir qrup hərbçi təyyarədən paraşütlə tullanarkən güclü külək onları aparıb.

Bəzi hərbçilərin paraşütləri ağaclara ilişib. Qeyd olunur ki, 7 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

Yaralıların həyatına təhlükə olmadığı deyilir. (trend.az)

