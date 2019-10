Vilayət Eyvazovdan yeni təyinat

Daxili işlər naziri Vilayət Eyvazovun əmri ilə Tovuz Regional Mühafizə İdarəsinə yeni rəis təyin olunub.



Metbuat.az xəbər verir ki, əmrə əsasən polis polkovnik-leytinantı Əsgərov Elçin Adil oğlu qurumun rəisi vəzifəsini icra edəcək.



Elçin Əsəgərov buna qədər Tovuz rayon Polis Şöbəsinin əməliyyat üzrə müavini vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, Tovuz Regional Mühafizə İdarəsinin rəisi, polkovnik-leytenant Seymur Sadıqov bir müddət əvvəl Baş Mühafizə İdarəsinin Gəncə Regional Mühafizə İdarəsinə rəis təyin olunub



