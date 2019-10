Türkiyənin İstanbul şəhərində yaxın günlərdə baş verən 6 ballıq zəlzələ zamanı qeyd alınan görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb və istifadəçilərə duyğulu anlar yaşadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, orta məktəbin təhlükəsizlik kameralarına düşən görüntülərdə uşaqlar fiziki qüsurlu yoldaşlarına yardım edərək ona həyətə çıxmağa yardım edirlər.

Qeydə alınan həmin görüntüləri təqdim edirik:

