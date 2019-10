"Qarabağ"ın oyununda təxribat törədənlər məlum oldu - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Lüksemburqda Avropa Liqasının qrup mərhələsinin II turu çərçivəsində keçirilən "Dudelanj" - "Qarabağ" matçında erməni təxribatı yaşanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, "Qarabağ" 2-ci qolu vurduqdan sonra qarşılaşmanın keçirildiyi stadiona dronla qondarma Dağlıq Qarabağ rejiminin bayrağı endirilib.



Bu təxribatı törədən erməni gənclərin "First Armenian Front /FAF ultras/" adlı qrupun nümayəndələri olduğu məlum olub.



Stadiona qondarma rejimin bayrağını endirən şəxslərin tapılaraq cəzalandırılması ilə bağlı iş aparılır. (baku.ws)

