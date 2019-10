Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov vəzifəsinin icrasını müvəqqəti dayandırıb.

Metbuat.az unikal.org -a istinadən xəbər verir ki, Cəsarət Valehov təhsil alması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçüb. Buna görə də o, mətbuat katibi kimi fəaliyyətini bir müddətlik dayandırıb.

Onun vəzifəsinin müvəqqəti icrası isə İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun baş məsləhətçisi Büllurə Hacızadəyə tapşırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.