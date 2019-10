Bakıda güclü yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğın Binəqədi rayonunda Cəfər Xəndan və Şövkət Məmmədova küçələrində qeydə alınıb. Sakinlərdən verilən məlumata görə, yanğın bir qədər əvvəl başlayıb. Yanğının səbəbi hələki məlum deyil.(Trend)

