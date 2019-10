Müğənni Dilarə Kazımovanın paylaşımı marağa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni fotolarını “İnstaqram” səhifəsində paylaşan müğənni, paylaşımını belə şərh edib:

"Bu arada bilirəm ki, geyimim səs-küy saldı. Amma, biz yenə də dəbdəyik"

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

