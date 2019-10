Yaponiyada Ryuksus Universitetinin türk professoru Ömer Aydan qarşıdakı 30 il içərisində Mərmərə dənizində böyük bir zəlzələ gözlənildiyini açıqlayıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Ömer Aydan bunu "Geologiya Dərnəyi"nin 3-cü dəfə keçirilən Simpoziumunun açılışında çıxış edərkən deyib:

"7.2-7.5 bal gücündə zəlzələnin 30 il içində olacağı deyilir. İstanbulda bu zəlzələnin olması qaçınılmazdır, yəni Mərmərə dənizində".

