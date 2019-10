Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında seysmik risk qiymətləndirilib

RSXM - dəBakının seysmik riskinin qiymətləndirilməsi müzakirə edilib

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Metbuat.az -a verilən məlumata görə Almaniyanın AS+Pşirkətinin nümayəndələri – Stefanie Vladka və Adem TuncaAMEAnəzdindəRespublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzində olublar. Görüşdə RSXM-nin baş direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Qurban Yerirmişli, baş mühəndis Rauf Muradov, “Seysmologiya” şöbəsinin müdiri, geologiya-mineralogiya elmlər doktoru Tahir Məmmədli və mərkəzin digər əməkdaşları iştirak ediblər.

Qeyd edək ki, Almaniyanın layihələndirmə şirkəti olan AS+P şirkəti hazırdaBakışəhərinin Baş planının hazırlanması işi ilə məşğul olduğuna görə, RSXM - də keçirilən görüşdə əsas müzakirələr Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında seysmik riskin qiymətləndirilməsi ilə bağlı olub.

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli mərkəzdə aparılan seysmik riskin qiymətləndirilməsi və Bakı şəhərinin seysmik mikrorayonlaşdırılması işləri haqqında qonaqları məlumatlandırıb.

AS+P şirkətinin nümayəndəsi Stefanie Vladka isə bildirib ki, Bakı şəhərinin Baş Planı hazırlanarkən buradakı seysmik risk və həssas ərazilər mütləq nəzərə alınmalıdır.Həmçinin, palçıq vulkanlarının yaşayış ərazilərinə təsiri ilə bağlı amillərin də nəzərdən keçirildiyi bildirilib. Görüşdə gələcək əməkdaşlıq məsələlərinə dair də fikir mübadiləsi aparılıb.

