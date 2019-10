"Google"un yaradıcısı evləndi

"Google" kompaniyasının həmtəsisçisi, milyarder Sergey Brin "ClearAccessIP" kompaniyasının təsisçisi və baş direktoru Nikol Şanaxanla ailə həyatı qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 46 yaşlı milyarder Sergey Brin və 34 yaşlı Nikol Şanaxanın toyu dəbdəbədən uzaq keçirilib.

Nikah mərasiminin keçirilməsi haqda yalnız cütlüyün yaxınları məlumatlı olub.

ABŞ mətbuatı yazır ki, cütlük iki illik münasibətdən sonra ailə həyatı qurub.

Qeyd edək ki, ötən ilin sonunda Brin və Şanaxanın qız övladları dünyaya gəlib. Brin və Şanaxanın qız övladları dünyaya gəlib.(qafqazinfo)

