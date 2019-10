Azərbaycanlı qızların maraqlı görüntüləri yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, azərbaycanlı kriminal avtoritet Lotu Quli ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifovun ad gününü qeyd edən bir qrup gəncin videosu yayımlanıb.

Kadrlarda bir neçə qadın Lotu Qulinin ad gününə həsr edilən mahnının sədaları altında rəqs edir.

Sözügedən görüntüləri sizə təqdim edirik:

(aznews.az)

