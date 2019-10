Afrikanın ən yaxşı tısbağası olaraq tanınan "Alaqba" adlı tısbağa ölüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Nigeriyanın Oyo əyalətində saxlanılan tısbağanın 344 yaşı var idi. Onun xəstəlik nəticəsində öldüyü və qalıqlarının tarixi miras olaraq saxlanılacağı bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.