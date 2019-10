Sumqayıtlı gənc maşında paçka-paçka pullarla "şou" göstərdi - VİDEO

50-BB-999 dövlət nömrə nişanlı "Porshe" markalı avtomobili son zamanlar sosial şəbəkədə məşhurlaşıb. Həmin nömrə nişanı "Məşhur haştaqlar" siyahısında yer alıb.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən nömrə ilə bağlı axtarış verildiyi zaman külli miqdarda pul və bahalı əşyalarla bağlı şəkillər üzə çıxır. Hətta bir şəxsin külli miqdarda pul sayması və paçkalarla dolları həmin nömrənin hashtagı ilə nümayiş etdirməsi sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindn də bir mənalı qarşılanmayıb. Həmin görüntülərə "pullarını az reklam et" deyə şərhlər gəlib.

Məlumata görə, 50-BB-999 nömrə nişanı Əbilov Teymur Kamil oğluna məxsusdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.