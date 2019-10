“Təhqirlərə alışmışam...” — Pərvin Abıyeva

“Kənardan ulduzlar özündənrazı görünür. Real həyatda elə deyil. İşləyirsən, ünsiyyət qurursan, görürsən ki, çox sadədirlər”.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında “Hareket sekiz” filminin qalasında aktrisa Pərvin Abıyeva söyləyib.

O, ekran işindəki obrazından söz açıb:

“Baş rollarda türk aktyorlar və aktrisalardır. Öz adıma deyə bilərəm ki, obrazım ikinci plan olsa da, çox yaddaqalandır. Türklərlə işləmək asandır, çünki aktyora dəyər verirlər. Demirəm ki, Azərbaycanda belə deyil. Aktyor üçün hər şey həll olunur: geyim, yemək, istirahət dərdi yoxdur. Hər iki ölkədəki çəkiliş meydançamız çox rahat idi. Orada işləmək daha rahatdır. Azərbaycanda bütün setlərdə vəziyyət eyni deyil”.

P.Abıyeva çəkilişlər zamanı zərbə aldığını söyləyib:

“Bu şirkətlə üç ildir çalışıram. Üçüncü işbirliyimdir. Onlar özümü və işimi çox bəyənirlər. Çəkilişlər zamanı qəşəng təpik yemişəm, onun ağrısını hələ də kürəyimdə hiss edirəm. Həqiqi döyüşçülər idi, onlarla döyüşdüm. Gözlənilməz təpik gəldi. Oğlanın dabanı onurğamın içinə girdi. Ayaqqabıları isə əsgər çəkmələri idi. Nəfəsim kəsildi, bir müddət yerdə qaldım, dedim, vəssalam, mən öldüm. Amma döyüşü öyrənəndə əziyyət çəkmişdim deyə, dedim ki, bunu tamamlamalıyam”.

“Nə Bakıda, nə Türkiyədə yaşayıram. Hər ikisinə gedib-gəlirəm” deyə, aktrisa Azərbaycandan köçmədiyini də dilə gətirib.

Bir neçə gün öncə əməliyyat olunan sənətçi səhhətinin normal olduğunu deyib:

“Ötən ilin fevralında ayağımın yuxarı hissəsində əzələ yırtılması oldu. Onun içinə kirli maye doldu. Vaxt keçdikcə üstünə düşmədim, sonra mənə əziyyət verdi, kəsdirmək qərarına gəldim. Əməliyyatım zamanı zəlzələ baş verib. Şükür edirəm ki, həkimlər məni qoyub, qaçmayıblar”.

“Hareket sekiz” filminin Türkiyədəki qalasında libasının müzakirələrə səbəb olması Pərvini narahat etməyib:

“İstanbuldakı qala tezbazar idi. Qırmızı xalı yox idi. Fikir vermisinizsə, bütün qalalarda geyimlərim müzakirə olunur. Amma gözəl görünürdüm, saçımı-makiyajımı özüm etmişdim. Geyimimə olan tənqidlərə münasibətim normaldır. Səhnə adamıyam. Nəinki tənqidlərə, artıq təhqirlərə alışmışam”, deyə, o, bildirib.

Sənətçi uzaqda qalma fobiyası olduğu üçün serial təkliflərinə yox deyib:

“Serial təklifləri var. Amma risk etmirəm. Onlarla çalışsam, məcburən müqavilə imzalamalıyam. Kontraktın da müddəti minimum 2 ildir. İki il orada yaşamalıyam, amma bundan qorxuram. Uzaqda maksimum 2 həftə yaşaya bilərəm. Çox qalanda darıxıram. Buna görə də istəmirəm”.

Aktrisa “Yemin” serialında azərbaycanlı obrazını canlandıran həmkarı Yağmur Şahbazovaya olan iradları yersiz adlandırıb:

“Yağmura bildirilən iradları qəbul etmirəm. Çünki azərbaycanlı aktrisadır. Türkiyənin ən yaxşı kanallarından birində oynayır. Əksinə, onu ürəkləndirmək, yol açmaq lazımdır. O münasibət mənə xoş gəlmədi. Xəbərlərə baxdım, daha sonra həmin epizoda nəzər yetirdim. Elgiz bəy məsələni şişirtmişdi. Halbuki şişirtməli heç nə yox idi. Bu, bütün dünyada var. Harada qaçaq yaşayırsansa, oradan səni deportasiya edir, ölkənə göndərirlər. Bu, tək Azərbaycana məxsus bir şey deyil. Qınamaq, tənqid etmək lazım deyildi”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.