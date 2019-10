Elza Seyidcahan oteldən bunu oğurladı - Video

Əməkdar artist Abbas Bağırov həmkarı Elza Seyidcahanın sirrinin üstünü açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Abbas Xəzər TV-də yayımlanan "5də5" verilişində Elzanın Həştərxanda otellərin birində hamam xalatını oğurladığını bildirib.

"Bir dəfə Həştərxanda qastrolda idik. 26 nəfərlik heyətlə iştirak edirdik. Oteldən çıxanda bizi saxladılar, dedilər ki, hamam xalatının biri yoxdur. Elza da avtobusda lap arxada oturmuşdu. Sonradan bildik ki, soyuq olub Elza xalatı çiyninə atıb."

Həmin kadrı təqdim edirik:

