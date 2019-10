Türkiyəli tanınmış aktyor Tarık Ünlüoğlunun dəfnində xoşagəlməz hal yaşanıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 1-də vəfat edən aktyorun dəfnində onun dostu və tanınmış rejissor Səlcuq Yöntəmin pulu oğurlanıb. İzdihamdan faydalanan bir nəfər onun cibindən 1500 lirə (447 azn) götürüb.

Oğurluq hadisəsini sonradan anlayan Səlcuq Yöntəm bu hadisəni araşdıracağını deyib.

