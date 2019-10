“Sən tamadalıq edəndə biz həyatımızı neftə qurban verdik” – Murada kəskin cavab

Bu günlərdə tanınmış şoumen, “M Group Production” şirkətinin prezidenti Murad Dadaşovun Murad Arifin “Popumuz var” Youtoobe verilişində söylədiyi “Neft mənimdir, sənindir deyənlərə bir sualım var: "Sən bu neft üçün nə etmisən?" fikri sosial şəbəkədə birmənalı qarşılanmayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, RadioAntenn-in aparıcısı Əzizə İsmayılova da Murad Dadaşovun səsləndirdiyi fikirlərə kəskin reaksiya verib. O, şəxsi feysbuk əhifəsində “Günəşli faciəsi”ndə həyatını itirən neftçilər adından bu fikirləri qeyd edib:



“Gəl, deyək sənə, etdiyimizin 1000-dən birini. Sən yüksək vəzifəlilərin cah-cəlallı saraylarında tamadalıq edəndə, biz külək, çovğun, qar bilmədən dənizin ortasında həyatımızı qurban vermişik. Meyitlərimizi tapdığı üçün sevinib ailələrimiz, hələ neçəmizin meyiti bu gün də tapılmayıb. Sabah da meyit kimi evə dönmə təhlükəsi var, birisi gün də. Hər gün bu təhlükə burnunda evdən çıxıb işə gedir bütün "bu neft üçün nə etmisən" dediyin neftçilər. Sənin toylarda yüksək elitaya göstərdiyin şou ilə, bizim açıq dənizdə azğın dalğalarla göstərdiyimiz şou fərqlidir, şoumen əfəndi.



Sən ən bahalı butiklər, ən bahalı restoranları rahat gəzəsən, heç nə etmədiyin halda hər şey sahibi olub özünü belə ali zümrə sayasan deyə, "sən bu neft üçün nə etmisən ki?" dediyin neftçilər gecə-gündüz neft ehtiyatlarının harda nə qədər olduğunu, hansı quyunun neçə il rentabelli olub-olmamasını hesablayıb, bu gün də hesablayır, sabah da hesablayacaq. Amma nə quruda, nə dənizdə işləyənlərimizin aldığı maaş sənin restoranda bir dəfəyə verdiyin hesab qədər olmur...



- Neft sənin deyil, dövlətindir. Sən keç dövlət rəhbərliyinə, sən də öz istedadını göstər, insanları inandır, sən də idarə elə.



-Ölçünə olmayan qapıdan girməyə çalışma, Murad əfəndi. Ağzından çıxan sözü qulağın duysun. Sənin dövlət dediyin, xalqın çiyinləri üstə durduğu halda dövlətdir. Konstitusiyanı açsan görərsən ki, bu ölkənin təbii ehtiyatları xalqa məxsusdur. Yarınmaq istədiyin ümummilli lider Heydər Əliyev də, Prezident İlham Əliyev də çıxışlarında neftin xalqın olduğunu dəfələrlə vurğulayıblar. Xalqın olmadığı yerdə dövlət olmur, şoumen əfəndi. Bunun üçünsə dediyin kimi hansısa "rəhbərliyə keçmək","kimisə nəyəsə inandırmaq" lazım deyil. İstedada gəlincə, elə biz neftçilərin istedadıdır ki, bu gün iqtisadiyyatın onurğa sütunu bizə bağlıdır. Səni belə danışdıran da biz neftçilərin hesabına səpələnən pullardır. Bizim istedadımız təbii ehtiyatlarımızı süfrənizə gətirməkdən o yana keçmir... burda sənlə razıyıq.



Get, ən dəbdəbəli sarayda, mənim kimilərin qanını sorub pulunu sənin kimilərin boğazdan yuxarı dediyi təriflərə görə başınızdan tökən "istedadını göstərən" və "insanları inandırıb idarə edənlərin" qarşısında oyna. Sənin nə xalq, nə dövlət haqda fikir yürütmən tələb olunmur. Əvvəlcə özün xalqdan ola bil, sonra nəyisə başa düşməyə çalış...



Sonda, biz neftçilər bu boyda sərvəti idarə etməsək, sizin hamınızın kontoruna vurulan qıfıllar pas atar. İstedadın varsa, buyur, gəl, sən də idarə et, pulundan bu qədər yararlandığın neməti.



Əslində, istedad sahibi bu fikrə görə çıxıb üzr istəyərdi. Hərçənd biz neftçilərə bu da lazım deyil... İndi buyur, söz səndədir: Bəs sən bu dövlət, bu xalq üçün neyləmisən?”

(BakuPost.az)

