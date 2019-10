Jurnalist xanım “Sinəni aç” deyən azarkeşlərə görün nə etdi - VİDEO - FOTO

Cazibədar idman jurnalisti Diletta Leottenin futbol azarkeşlərinə verdiyi cavab gülüş yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 28 yaşlı idman müxbiri Diletta İtaliyada “San - Paulo” stadionunda “Napoli” və “Brescia”komandaları arasında keçirilən matçı işıqlandırmaq üçün tribunaya gələrkən azarkeşlərin uğultusu ilə qarşılanır.

Video dərhal sosial şəbəkələrdə yayılaraq, minlərlə insan tərəfindən baxılıb.



Azarkeşlərin “Sinəni aç” sözlərinə isə belə reaksiya verib. Diletta karyerasına 19 yaşında televiziyada hava proqnozu aparıcısı kimi başlayıb və populyarlaşıb. (olke.az)

