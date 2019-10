Aktrisa dünyaya gələcək körpəsinin cinsiyyətini açıqladı

Türkiyəli aktrisa Bergüzar Korel 2009-cu ildə "Min bir gecə" serialında tanış olduğu həmkarı Halit Ergenç ilə evlənmişdi.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, ilk uşaqları 2010-cu ildə dünyaya gələn cütlük ikinci dəfə valideyn olmağa hazırlaşır. Hamiləliyinin 4 ayını geridə buraxan Bergüzar Korel körpəsinin cinsiyyətini öyrənib.

Gələn ilin mart ayında doğum edəcək Bergüzar Korel ikinci dəfə oğlan uşağı anası olacaq.

