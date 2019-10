Ukraynanın Baş prokuroru: Mənə təzyiq olmayıb

Ukraynanın Baş prokuroru Ruslan Ryaboşapka ABŞ-ın keçmiş vitse-prezidenti Co Baydenin oğlunun işi ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az-ın Anadolu agentliyinə istinadən məlumatına görə, o, Hanter Bidenin Ukraynadakı biznesi ilə bağlı araşdırma aparıldığını deyərək, araşdırmalara xarici müdaxilənin olmadığını bəyan edib. “Nə ukraynalı nə də xarici mənə təzyiq etmədi” - deyən Ruslan, araşdırmaların nəticəsi barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcəyini ifadə edib.

Qeyd edək ki, iddialara görə, Tramp Zelenski ilə telefon danışığı zamanı demokratların nümayəndəsi, prezidentliyə namizəd, keçmiş vitse-prezident Co Baydenin oğlunun Ukraynadakı ticarət fəaliyyətinin araşdırılmasını tələb edib. Əvəzində isə “Ağ ev” rəhbəri Kiyevə dəstək sözü verib. İddia edilir ki, Tramp bu yolla rəqibinə siyasi zərbə vurmaq istəyib.

Bu məsələ ilə bağlı Tramp barədə impiçment prosesi başladılıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.