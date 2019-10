Rusiyalı jurnalist Yuliya Yuzikin İranda saxlanılması ilə əlaqədar olaraq İranın Rusiyadakı səfiri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib.

Qeyd edək ki, Yuzik İsrail kəşfiyyatına işləmək bəhanəsiylə SEPAH tərəfindən İranda saxlanılıb.

