Türkiyəli aktyor Çağatay Ulusoya qətərli xanımlardan qəribə təklif gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Hakan: Muhafız" serialı ilə diqqətləri üzərinə çəkən aktyora 80 nəfər zəngin qətərli qadınla yemək yeməsi qarşılığında 2 milyon lirə veriləcək.

Ulusoyun bu təklifə cavabı isə hələlik məlum deyil.

Qeyd edək ki, ötən il aktyor Burak Özçivitə də bənzər təklif irəli sürülmüş və o, təklifi qəbul etmişdi.(axsam.az)

