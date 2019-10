Aparıcı Arzu Həmzəyevanın ailə qurmadığını düşünənlər bu fotodan sonra xeyli təəccüblənəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, cazibədar aparıcı sosial şəbəkə hesabından özündən hündür olan qızı ilə birgə çəkdirdiyi fotolarını paylaşıb.

Aparıcı hündürdaban ayaqqabıda qızı ilə boy fərqini itirməyə çalışıb.

Bu da Arzunun qızı:

(Milli.az)

