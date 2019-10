ABŞ-ın Ohayo ştatında əlil insanlar olduğu avtobus aşıb.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, bu barədə "WHIO-TV" telekanalı bildirib.

Məlumata əsasən, hadisə nəticəsində 13 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Bildirilir ki, qəza Toledo şəhərinə yaxın yaşayış məntəqəsində baş verib.

Xəstəxanaya yerləşdirilənlərdən beşi ağır xəsarət alıb.(trend.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.