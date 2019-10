Honqkonqda "maska etirazları" - 30-dan çox xəsarət alan var

Son sutka ərzdinə Honqkonqda keçirilən etiraz aksiyalarında 30-dan çox adam xəsarət alıb.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, bu barədə müvafiq səhiyyə orqanı xəbər yayıb.

Səhiyyə idarəsindən verilən məlumata görə, xəsarət alanlar arasında 25 kişi, 6 qadın var. 2 nəfərin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. 14 yaşlı gəncin də ayağından güllə yarası aldığı deyiilir.

Qeyd edək ki, ötən gündən başlayarq Honqkonqda yenidən etiraz dalğaları başlayıb. Aksiyada iştirak edənlər administrasiya rəhbəri tərəfindən mintinqlər zamanı maska taxılmasının qadağan edilməsi qərarına etiraz edirlər. (trend.az)

