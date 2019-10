Oktyabrın 2-də Türkiyənin Trabzon vilayətinin Yomra rayonunda yaşadığı yataqxanasının üçüncü mərtəbəsinin pəncərəsindən yıxılaraq vəfat edən 14 yaşlı məktəbli Tuana S-in atasına yazdığı məktub üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məktubda bunlar qeyd olunub.

"Ata, bir gün pəncərədən sonsuzluğa uçacağımı deşimdim" - deyə Tuana qeyd edib.

Xatırladaq ki, polis məktuba əsasən hadisənin intihar ola biləcəyi ilə bağlı araşdırma aparır.

