Bakıda cibgirlik edən qadın polis tərəfindən saxlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Binəqədi RPİ 5-ci PB əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində Bakı şəhər sakini F.Əmircanovanın içərisində 240 manat və mobil telefon olan pulqabısını oğurlamaqda şübhəli bilinən paytaxt sakini S.Rəşidova saxlanılıb.

