Hacıqabulda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax yolunun Hacıqabul rayonu, Muğan qəsəbəsindən keçən hissəsində qeydə alınıb.



“Ford” markalı sərnişin mikroavtobusu “Mercedes” markalı yük maşını ilə toqquşub. Nəticədə mikroavtobusda olan sərnişinlərdən 3 nəfəri müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Yaralılar Şirvan Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.(apa)

