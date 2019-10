Bakıda avtomobillərdən oğurluq edən şəxs tutulub.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az -a verilən məlumata görə, Xətai Rayon Polis İdarəsinin 34-cü Polis Şöbəsi və 36-cı Polis Bölməsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində 5 avtomobildən mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakinləri M.Məmmədov və R.Tağıyev saxlanılıblar.

